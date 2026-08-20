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Proiect Legea salarizării. Scad veniturile bugetarilor, conform noilor variante

Realitatea de Maramures
Scris deRealitatea de Maramures
Publicat20 aug. 2026, 20:03
Actualizat20 aug. 2026, 20:04
SursăRealitatea PLUS

Un nou proiect al legii salarizării din sectorul public indică o diminuare a veniturilor pentru angajații de la stat. Potrivit documentului obținut în exclusivitate, de Realitatea Plus, reducerea este cauzată de scăderea Valorii de Referință (VR) — parametrul fundamental pe baza căruia se calculează leafa fiecărui bugetar.

Conform celei mai recente variante a proiectului de lege privind salarizarea din sectorul bugetar, aplicarea noilor reglementări este preconizată pentru data de 1 decembrie 2026.

Proiectul introduce o modificat cheie în formula de calcul a lefurilor bugetarilor, stabilind Valoarea de Referință (VR) prin derogare la nivelul de 4.000 de lei, față de pragul de 4.100 de lei luat în calcul în variantele anterioare. Toate salariile din sistemul public urmează să fie recalculate prin multiplicarea acestei valori de referință cu coeficienții de ierarhizare specifici fiecărei funcții.

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