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Sport· 2 min citire
Wimbledon 2026: Djokovic strălucește în cel mai lung sfert de finală din istoria turneului
Novak Djokovic / Profimedia
Publicat8 iul. 2026, 10:33
Sursărealitatea.net
„Este extraordinar să faci parte dintr-un asemenea meci epic, care a durat peste cinci ore, cât a fost. Nici nu știu exact timpul”, le-a spus Djokovic reporterilor.
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