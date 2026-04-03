Sursă: realitatea.net

Ministerul Finanţelor a publicat joi seară, în transparenţă decizională, noi măsuri de atenuare a crizei de pe piaţa carburanţilor.

Acestea urmează să fie adoptate vineri de Guvern, într-o şedinţă extraordinară. Ordonanţa de Urgenţă prevede reducerea temporară a accizei la motorina standard cu 30 de bani pe litru şi introducerea contribuţiei de solidaritate pe care o vor plăti producătorii şi companiile care exploatează ţiţei.

Contribuţia de solidaritate va fi aplicată în situaţiile în care preţul mediu lunar al petrolului Brent depăşeşte pragul de 70 de dolari pe baril. Aceasta are caracter progresiv, cu cote cuprinse între 1,5% pentru tarife peste 70 de dolari pe baril, şi un maxim de 9,9% pentru preţuri care depăşesc 140 de dolari pe baril.

Acciza la motorină va fi redusă cu 30 de bani pe litru şi asta în urma discuţiilor dintre Guvern şi operatorii din piaţă, iar actualizarea preţurilor la pompă se va face doar o singură dată pe zi. Deşi joi grupul de lucru de la Palatul Victoria a analizat mai multe variante, s-a concluzionat că cele mai multe nu ar fi putut fi aplicate unitar şi ar fi provocat distorsiuni în aprovizionarea cu carburanţi.

Varianta decisă de premierul Ilie Bolojan, împreună cu vicepremierii Marian Neacşu şi Tánczos Barna, miniştrii finanţelor, energiei şi economiei, ţine cont şi de limitările bugetare şi urmează să fie implementată printr-o ordonanţă de urgenţă care va fi adoptată vineri de Guvern într-o şedinţă specială.

Sumele necesare pentru reducerea accizelor pentru motorina achiziţionată de agricultori şi transportatori, precum şi pentru aplicarea mecanismului de reducere vor fi asigurate din încasările suplimentare de TVA generate de scumpirea carburanţilor, din supraimpozitarea profiturilor rezultate, din exploatarea ţiţeiului românesc şi de la bugetul de stat.

Totodată, executivul intenţionează să monitorizeze periodic eficienţa măsurilor aflate în vigoare pentru a stabili dacă este nevoie să fie sau nu modificate. Reducerea accizei la motorină cu 30 de bani pe litru ar urma să fie pusă în practică chiar de săptămâna viitoare.